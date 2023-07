Fonzies, in onda il nuovo spot con protagonista la cantante Baby K

On air il nuovo spot di Fonzies con protagonista Baby K

Fonzies torna on air in occasione dell’estate grazie a una serie di attività di comunicazione ideate insieme a Leo Burnett, da gennaio partner strategico-creativo dell’iconico brand del gruppo Mondelēz International. La strategia media è curata da Publicis Media.

GUARDA LO SPOT

È on air lo spot estivo che nasce dalla collaborazione con Baby K. Come riporta Engage, il singolo dell’artista “M’ama non m’ama” è infatti colonna sonora del film che presenta anche alcune scene tratte dal videoclip musicale hit dell’estate 2023.

La campagna è on air in TV e sui canali digitali ed è amplificata grazie a un’attività Ooh che porta Fonzies nei luoghi più caldi dell’estate per rafforzare il posizionamento del brand come simbolo del divertimento. Coinvolti più di 40 parchi acquatici, una rete di autogrill dislocati sulle principali arterie che portano verso le località di villeggiatura, oltre 180 spiagge, lidi e transiti di 8 città strategiche in 3 regioni.

Come scrive Engage, divertimento, musica e sport, ingredienti da sempre nel DNA di Fonzies, ispireranno due murales che da metà luglio decoreranno le pareti dell’ippodromo di San Siro a Milano. Le opere metteranno al centro l’inconfondibile pack e il memorabile claim “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”.