Francesco De Gregori, Mr Rain e... quante stelle a Astimusica. Il programma

Astimusica, da Francesco De Gregori a Mr Rain e...

L’edizione di quest’anno, promossa dal Comune di Asti, con la direzione artistica di Massimo Cotto, promette di essere indimenticabile, con un calendario di artisti di altissimo livello che si esibiranno dal vivo nella nuova location, che accoglie più pubblico rispetto alle scorse edizioni.

L’apertura del festival è affidata l’11 luglio a Max Angioni, il comico che sta collezionando sold out in tutta Italia con la sua proverbiale autoironia.

Il 12 luglio si esibirà Gigi D’Alessio. Il celebre cantautore napoletano farà vibrare Piazza Alfieri con le sue melodie romantiche e i suoi grandi successi.

Francesco Renga e Nek saliranno sul palco il 13 luglio unendo due voci tra le più amate nel panorama musicale italiano.

Mr. Rain il 15 luglio conquisterà il pubblico di Asti con il suo stile unico e una performance coinvolgente.

Francesco De Gregori si esibirà con la sua band il 16 luglio portando sul palco i suoi classici intramontabili, in una serata all’insegna della grande musica d’autore.

Il rapper VillaBanks chiuderà il festival il 17 luglio con le sue hit da milioni di stream, opening act El Matador.

Le serate cominceranno alle ore 21.00. Alcuni concerti avranno posti a sedere mentre altri un parterre in piedi.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Stragood si occuperà del food and beverage all’interno dell’area concerto, con food truck e stand attivi tutta la sera per il pubblico che assiste agli eventi.

Astimusica si conferma ancora una volta un festival in grado di intercettare i trend del momento e i gusti di più generazioni. Rappresenta un’occasione unica per vivere serate di grande musica e divertimento in una cornice storica e suggestiva come Piazza Alfieri!

In collaborazione con Politeama Srl (Palco19 Asti) e con Audere Eventi.