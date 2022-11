Fuori dal Coro, ospiti stasera: è allarme sicurezza tra ultras e occupazioni

Fuori dal Coro, ospiti stasera: nella puntata di stasera si parlerà soprattutto del possibile allarme sicurezza tra occupazioni abusive, violenza ultras e traffico di droga

Questa sera 8 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la sicurezza in Italia, a partire dall'occupazione di alcuni palazzi a Roma, passando dalla violenza di alcune fasce estremiste di ultras a Milano fino allo spaccio di stupefacenti a Genova.

Fuori dal Coro, ospiti stasera: si parlerà di medici non vaccinati, norme di accoglienza sui migranti ed economia green

Durante il programma ci sarà anche un approfondimento sul reintegro dei medici non vaccinati negli ospedali e delle discriminazioni subite da alcuni di loro, con un focus sulla scelta della Regione Puglia di mantenere la legge regionale con l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. A seguire un'inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella estera, in particolare tra le norme per l'accoglienza degli immigrati differenti nei Paesi europei e tutti gli sviluppi sull'indagine di Fuori dal Coro sulla presenza di nuclei di polizia segreta in Italia.

Ci sarà anche uno spazio dedicato all'economia green e il cibo del futuro, con il racconto delle manifestazioni degli eco-attivisti che bloccano le strade e imbrattano le opere d'arte. Sempre sullo stesso tema si parlerà anche della creazione di alimenti sintetici in un hub in Danimarca. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.