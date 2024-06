Fuori dal Coro, ospiti: il ricordo di Berlusconi a un anno dalla scomparsa

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di allarme sicurezza e immigrazione illegale. Giordano ricorda Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa

Questa sera 12 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l’allarme sicurezza nelle città italiane, dove gli abitanti sono spesso costretti a convivere con episodi di violenza e criminalità.

A seguire, gli affari sporchi legati all’immigrazione, con focus su Napoli, capoluogo che sembra detenere il record di ingressi concessi sulla base di falsi contratti di lavoro. Infine, un ricordo di Silvio Berlusconi, condotto – ad un anno dalla scomparsa – insieme a Paolo Del Debbio.