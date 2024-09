Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal problema immigrazione al caso Marangon

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di immigrazione, scandalo di Rotherham e il caso Marangon

Questa sera 11 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 la prima puntata della nuova stagione di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. I temi centrali di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", saranno di immigrazione e accoglienza, con una lunga inchiesta sul caso di Firenze. Nel capoluogo toscano, sarebbero tanti i minori stranieri che, pur sostentati attraverso i fondi del Comune, finirebbero per delinquere.

A seguire, lo scandalo di Rotherham, cittadina dell’Inghilterra del Nord in cui, fra il 1997 e il 2013, circa 1400 bambini sono stati abusati da uomini appartenenti in larga parte alla comunità pakistana locale. Nel corso della puntata, saranno alcune fra le vittime a rendere, in esclusiva, la propria testimonianza sulla vicenda.



Infine, il caso Marangon e un approfondimento sull’Italia degli sciamani. A chiudere, le lungaggini della sanità pubblica e le ultime sui ladri di case.