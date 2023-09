Fuoriscena, Rcs vara una nuova casa editrice. Saviano e Iacona tra gli autori

Rcs, Cairo dà vita a una nuova casa editrice: nasce Fuoriscena. Saviano e Iacona tra gli autori

Nell'ambito del gruppo editoriale Rcs nasce un nuovo marchio: è Fuoriscena e si occuperà di "saggistica d'intervento, giornalismo investigativo" e narrazioni civili "sui grandi temi del nostro tempo".

"Il nome della casa editrice è una dichiarazione di intenti. Rappresenta l’identità stessa del progetto: raccontare quello che non si vede, ciò che resta dietro la scena, fuori dalla bolla mediatica", sottolinea Maurizio Donati, editor responsabile del nuovo marchio (e prima a lungo editor di Chiarelettere), citato da Illibraio.it.

Fuoriscena pubblicherà autori come Roberto Saviano (nel 2024), Riccardo Iacona, Paolo Di Stefano, Clara Mattei e Francesca Albanese. Il primo libro in uscita è "Mai più Vajont. 1963/2023" di Paolo Di Stefano e Riccardo Iacona, in libreria dal 3 ottobre, sessanta anni dopo il disastro del Vajont (9 ottobre 1963). Fuoriscena proporrà anche autori e testi classici: il 17 ottobre sarà in libreria "Manifesto degli intellettuali fascisti di Giovanni Gentile" e "Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce", con le premesse di Alessandra Tarquini e di Giovanni Scirocco.

Il 7 novembre uscirà il pamphlet "L'economia è politica" di Clara Mattei, autrice italiana trentacinquenne che insegna negli Stati Uniti, alla New School di New York. Si tratta del suo primo libro scritto in lingua italiana, dopo "The Capital Order" (2022), pubblicato da Chicago University Press e in corso di traduzione in 11 paesi (in Italia è uscito per Einaudi con il titolo "Operazione austerità - Come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo").

A seguire, Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, racconterà cosa sta succedendo in "Israele/Palestina", alla luce dell'affermazione di un governo di ultradestra al potere, con la società civile che lo contesta da mesi ma senza mettere in discussione l’apartheid. Alla direzione editoriale del progetto Fuoriscena c'è Luisa Sacchi, direttrice area Libri Rcs, mentre il progetto grafico delle copertine e il logo del marchio sono frutto del lavoro di Giacomo Callo.

"L’editoria libraria è nel nostro dna. È un settore nel quale la domanda è forte. Sono perciò particolarmente felice di poter annunciare questo ampliamento. Siamo ripartiti da Solferino nel 2018 e abbiamo pubblicato a oggi oltre 600 titoli, dando voce ad alcuni protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale. A partire dal 2021 siamo intervenuti anche sulla casa editrice Cairo che ha oggi una linea editoriale forte e ben definita di varia, con una particolare attenzione ai segmenti dello sport, delle biografie dei grandi personaggi e della cucina", spiega Urbano Cairo, presidente Rcs.