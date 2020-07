MediaTech

Dal 24 agosto Gabriella Vacca entra in Sky Italia come Chief Technology Officer a diretto riporto dell’amministratore delegato, Maximo Ibarra. Come scrive Primaonline, Vacca assumerà inoltre la responsabilità della struttura di Group Enterprise Technology, riportando a Mohamed Hammady, Chief Technology Officer di Sky Group.