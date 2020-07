Gedi, il Covid pesa sui conti del primo semestre: persi 120 milioni di euro

Gedi: effetto Covid sui conti del primo semestre, rosso da 120,5 milioni

Il Gruppo Espresso, fra svalutazioni ed effetti della pandemia da Coronavirus, ha chiuso il primo semestre con un rosso da 120,5 milioni che sarebbe stato pari a -25,7 milioni senza effetti straordinari. Lo scorso anno Gedi era arrivata al 30 giugno con un risultato netto di 800 mila euro. A pesare sui numeri "svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment test per 74,2 milioni al netto dell'effetto sulle imposte e oneri per ristrutturazioni e altre componenti non ordinarie, con effetto sul risultato netto pari a 5,7 milioni". In calo i ricavi, scesi da 302,9 a 248,9 milioni. Negativa la marginalità.

Gedi: svalutazioni in 6 mesi ma forte aumento degli abbonamenti digitali

I primi sei mesi dell’anno, a fronte di un calo della diffusione nelle edicole, hanno registrato un forte aumento degli abbonamenti digitali. “L’attività di vendita degli abbonamenti digitali ha confermato il trend positivo, sostenuta sia dal proseguimento delle azioni di massimizzazione della redditività della customer base sia dalle maggiori attivazioni conseguenti alla crescente attenzione dei lettori per le notizie riguardanti la diffusione del Covid-19”, spiega il gruppo editoriale.