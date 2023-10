Giambruno, il suo barbiere: "Come sta? Se casca il mondo lui si sposta"

Caso Giambruno, il parrucchiere smentisce la teoria un "Andrea che sta sotto un treno"

Andrea Giambruno, subito dopo la rottura con la premier Meloni in seguito allo scandalo dei fuorionda era stato definito "sotto un treno", inteso come a pezzi e distrutto. Ma chi lo ha realmente incontrato in quei giorni lo ha visto in maniera totalmente diversa. A parlare é il parrucchiere che gli ha tagliato il celebre ciuffo: "Non sembrava provato. Se casca il mondo lui si sposta". Mercoledì mattina - si legge su Il Corriere della Sera - l’ex compagno della premier, recentemente sospeso dalla conduzione del programma "Diario del giorno" dopo la diffusione di imbarazzanti fuorionda da parte di "Striscia la Notizia", si è presentato dal barbiere con il ciuffo già accorciato. "Mi ha detto che glielo avevano tagliato in Mediaset ma che non gli piaceva, quindi mi ha chiesto di sistemarglielo".

"Come sta Giambruno? Se dovesse cadere il mondo, - spiega il barbiere dell'Eur a Il Corriere - a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato", commenta Capasso, parafrasando una delle più note canzoni di Raffaella Carrà. "Non seguo la politica, non mi interessa", specifica il barbiere dell’Eur – che Giambruno frequenta spesso e volentieri. "Viene da noi da due mesi più o meno, è stato qui altre cinque o sei volte prima di questa". Chissà se continuerà con la stessa frequenza, ora che Mediaset l'ha ufficialmente tolto dal video.