Giambruno, Meloni come Fini furiosa: perchè la risposta di Striscia non regge

Giambruno, Meloni come Fini furiosa con Striscia: ecco perchè la risposta del Tg satirico non regge

Gentile Striscia la Notizia,

prendo atto della vostra precisazione che, peraltro, è una copia identica di quella fatta al capogruppo di FdI Tommaso Toti: "Ci teniamo a ricordare al capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti che la sua ricostruzione dell'affaire Fini-Tulliani-Gaucci purtroppo non è corretta" e poi il seguito è identico.

Tuttavia sono a difendere la correttezza di quanto da me scritto. Infatti anche se la primogenitura del video non è di Striscia non si può però disconoscere che il passaggio sul vostro Tg satirico abbia comunque dato una rilevanza alla vicenda ben superiore di quella dei siti di Repubblica e del Corriere della Sera. Io inoltre non ho mai affermato che voi siete stati i primi, ma appunto che il passaggio su Striscia è stato assolutamente catalizzante per la viralità della vicenda dovuta alla “potenza” del programma, peraltro universalmente riconosciutavi. Faccio anche notare che altri quotidiani hanno riportato la stessa notizia con il medesimo tono.

Ad esempio: “Meloni furiosa con Ricci, è come il caso Tulliani – Fini”, pubblicato su La Stampa a firma di Ilario Lombardo e Francesco Olivo il 25.10.23.

E poi: “È furiosa con Ricci questa storia ricorda il caso Tulliani “, pubblicato su la Repubblica del 25.10.23 di Tommaso Ciriaco.

E ancora: “Striscia e i fuorionda di Giambruno. Un vizio antico: fece lo stesso con la compagna di Fini, Elisabetta Tulliani”, pubblicato su Il Secolo d’Italia del 19.10.23 a firma di Vittoria Belmonte.