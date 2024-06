Giletti in prima serata su Rai3. Bortone solo al sabato. Milo Infante confermato. Rai rumor

Rai 3 sdoppia il weekend: Serena Bortone e Luisella Costamagna. Massimo Giletti il lunedì. Palinsesti Rai rumor

Serena Bortone tornerà su Rai3 in autunno, ma solo per una sera e non due come in questa stagione. A partire dal 14 settembre andrà in onda al sabato sera, mentre la domenica potrebbe essere assegnata a Luisella Costamagna. Lo riporta Repubblica secondo cui, Rai3 vedrà in prime time Massimo Giletti. L'ex La7 avrebbe scelto il lunedì sera (con Far West di Salvo Sottile spostato al venerdì).

Rai 3, Piero Chiambretti al martedì sera contro Giovanni Floris. Rumor Rai verso i palinsesti

Niente super sfida al martedì quando vanno in onda Giovanni Floris (La7) e Bianca Berlinguer (su Rete 4, confermata nelle scorse ore da Pier Silvio Berlusconi che si è detto soddisfatto degli ascolti realizzati dal talk show settimanale). Il martedì Rai3, spiega Repubblica, schiererà Piero Chiambretti con sei nuove puntate del suo Donne sull'orlo di una crisi di nervi che in questo ciclo primaverile ha faticato sul fronte degli ascolti tv.

Rai confermati: Milo Infante, Caterina Balivo e Pieluigi Diaco

Conferme per Caterina Balivo con La volta buona su Rai1, Milo Infante campione degli ascolti tv nel pomeriggio di Rai2 con Ore 14 e Pieluigi Diaco con BellaMa.

Come noto, su Rai 1 in access a sfidare Amadeus sul Nove, scenderà in campo Stefano De Martino e i pacchi di Affari Tuoi.