Giletti saluta La7, le sue parole suonano come un addio a Non è l'Arena

Addio di Massimo Giletti a La7? Il saluto del conduttore di ieri sera prima della pausa estiva, al termine dell'ultima delle 35 puntate della stagione di Non è l'Arena, apre a diverse interpretazioni. "Questa è stata l'ultima puntata di Non è l'Arena. Sono stati 4 anni straordinari vissuti qui su La7... Vi auguro una felice estate. Ad Maiora e grazie", ha detto infatti Giletti accompagnato in sottofondo dalla canzone di Vasco Rossi Un mondo migliore.

"Non è facile pensare di andar via. E portarsi dietro la malinconia", recita il verso del brano che è possibile ascoltare mentre il giornalista saluta il suo pubblico. Un saluto che suona più come un addio che come un arrivederci.

Già nelle scorse settimane avevano iniziato a rincorrersi i rumors su un possibile ritorno in Rai. L'unica cosa certa per ora è che Giletti è in partenza per le vacanze, insieme alla sua scorta: destinazione segreta. Staremo a vedere al rientro cosa succederà.