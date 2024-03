Ginevra Elkann, 3 mln di soldi pubblici per i suoi film flop. Incassi minimi

Ginevra Elkann regista, i 3 milioni statali a fronte di 130mila di incassi

Ginevra Elkann non è al centro delle polemiche solo per la nota vicenda dell'eredità di Gianni Agnelli e lo scontro giuridico tra lei, i suoi fratelli John e Lapo e mamma Margherita. Vicenda per cui è stata anche iscritta nel registro degli indagati. Ma a far parlare è anche la questione legata ai suoi film, visto che la Elkann è anche una regista. Lo Stato italiano - riporta Libero - ha speso quasi 3 milioni di euro, tramite il ministero della Cultura a guida Franceschini (Pd), proprio per finanziare i suoi film.

Trattasi - prosegue Libero - di "Magari" e "Te l'avevo detto". La prima opera ha beneficiato di poco più di un milione di euro, ma ha avuto al sfortuna di finire nelle sale cinematografiche nel pieno della pandemia da Covid, l'incasso è stato solo di 12mila €. Poi il Covid - prosegue Libero - è sparito ed è uscita la sua seconda opera. Ma anche il suo secondo film non ha ottenuto il successo sperato, incassando appena 117mila €. Riassumendo quindi, Ginevra Elkann - ha ottenuto soldi pubblici per 2,8 milioni di euro, ma i suoi due film hanno portato nelle casse appena 130mila €.