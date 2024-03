Lapo Elkann interpreta il nonno Gianni. Race for Glory, Scamarcio svela tutto

Race for Glory, Lapo Elkann diventa attore: "Una grandissima emozione"

Il film "Race of Glory" appena uscito al cinema, era già molto atteso nelle sale perché ricostruisce la celebre battaglia sportiva tra Audi e Lancia, ma dopo aver svelato la presenza di un attore molto particolare, l'interesse intorno a questa pellicola è aumentato. A raccontare tutto è stato lo stesso protagonista. Lapo Elkann - si legge su Il Corriere della Sera - interpreta il nonno Gianni Agnelli. "Partecipare a un film che ricostruisce la leggendaria storia tra Audi e Lancia - dice Lapo - è stata per me una grandissima emozione. Posso dire di avere dato davvero il massimo e colgo l’occasione per ringraziare Scamarcio che mi ha dato fiducia".

Riccardo Scamarcio (attore, autore e produttore) e Stefano Mordini (regista) avevano presentato il film a Torino, nella città che fu capitale indiscussa dei motori: "Io e Lapo siamo amici – ha rivelato l’attore-, Mordini me lo ha suggerito e lui ha capito che doveva interpretare un ruolo che unisce la finzione alla realtà". Anche Mordini ha precisato: "Ci sembrava giusto e filologico avere nel cast il nipote dell’Avvocato e devo ammettere che Lapo si è preparato con estrema professionalità, come un attore consumato. Devo dirlo, ha un grande senso per lo spettacolo".