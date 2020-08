Giochi, Amazon: 'Minecraft' è l'app più scaricata. La Top 10

È ancora “Minecraft” l’applicazione più acquistata sugli store Amazon; il gioco che permette l’esplorazione di mondi infiniti è stato messo sul mercato al prezzo di 6,99 euro.

Sale fino alla seconda posizione “AirReceiver”, applicazione che permette una più facile gestione dei dispositivi Android. Nuova entrata sul gradino più basso del podio per “Toca Hair Salon”, l’app che attraverso il personaggio di Toca permette di far immergere i più piccoli nella gestione di un parrucchiere giocando con le acconciature dei clienti. Altra new entry al quarto posto dove troviamo “LEGO® Jurassic World™” il videogame che permette di rivivere tutte le scene più emozionanti del cult di Steven Spielberg in versione LEGO.

Minecraft è l'app più scaricata su Amazon

Scende al quinto posto “PJ Masks: Eroi delle corse”, avventura sullo schermo dove si può prendere il controllo della squadra di “superpigiamini”. Sesta posizione dove troviamo “Mountain Legends 2”, abbiamo la possibilità di salire in sella ad una moto per svolgere missioni che rendano l’avventura sempre più adrenalinica.

Settimo posto per “Halloween Makeover: Spa, Makeup and Dressup Salon” videogame/app con la quale ci si può sbizzarrire con trucchi e costumi in occasione, ancora molto lontana, di Halloween. Conferma l’ottavo posto della scorsa settimana “Ben 10 A tutta velocità”, app ispirata al noto cartone animato.

Nono posto per “FAP Citroen/Peugeot”, l’applicazione grazie alla quale è possibile gestire le proprie automobili Citroen e Peugeot con estrema precisione realizzando anche diagnostiche credibili circa eventuali problemi. Chiude la top ten il platform “Geometry Dash”, prezzo: 1,79 euro.