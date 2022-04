Giornalisti, il pm archivia il caso Candela-Balivo: "Infondatezza di reato"

Giornalisti, archiviata la denuncia di Caterina Balivo al reporter Giuseppe Candela

“Le espressioni utilizzate rientrano nei limiti del diritto di critica giornalistica”. Archiviate, dopo due anni e mezzo, le accuse di Caterina Balivo al giornalista firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela. A rivelarlo è lo stesso reporter che, con un lungo post su Instagram, racconta passo per passo l’intera vicenda.

“Dopo due anni e mezzo”, scrive Candela, “ora che la giustizia, come si suol dire, ha fatto il suo corso, parlo io. Parto da un ringraziamento, sentito e doveroso, all'avvocato Piergiorgio Assumma, la cui professionalità è stata per me fondamentale in questi anni. I fatti. A ottobre 2019 sono stato denunciato dalla signora Caterina Balivo: per diffamazione aggravata; per diffamazione aggravata a mezzo stampa, con conseguente responsabilità di direttore ed editore (ipotesi di reato decaduta già all'arrivo in Procura); per molestie (ipotesi di reato decaduta già all'arrivo in Procura)”.