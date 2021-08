Giornalisti social, Scanzi ancora primo. Boom Lucarelli: scala 4 posizioni

Giornalisti più social, la classifica di luglio: Scanzi sempre sul podio, seguito da Di Marzio e Mentana

Nella Top 15 di luglio dei giornalisti italiani sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee, Andrea Scanzi domina ancora la classifica. Il giornalista del Fatto Quotidiano con 4,6 milioni di interazioni, seppur in calo rispetto al mese precedente, continua a staccare nettamente dal suo direttore Marco Travaglio, che per il mese di luglio rimane fermo in settima posizione. Al secondo posto si conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra Sky, che seguendo la Nazionale durante gli Europei vede una crescita di un milione di interazioni rispetto a giugno.

New entry al terzo gradino del podio il direttore di La7 Enrico Mentana che guadagna una posizione rispetto al mese precedente con 3,1 milioni di interazioni. Sulla stessa scia anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che, con le sole action di Instagram, raddoppia le interazioni registrate nel mese scorso, raggiungendo quota 1,8 milioni. Ma, rispetto al mese di giugno, compaiono anche i nomi di Gabriele Parpiglia e Romeo Agresti, in fondo alla Top15. Corrispondente della Juventus per Goal.com, il giornalista è un punto di riferimento per i tifosi bianconeri, in quanto preziosa fonte in chiave calciomercato.

Lorenzo Tosa, direttore di Next Quotidiano, mantiene la quarta posizione, così come Saverio Tommasi ancora in dodicesima. Sale invece il giornalista del Corriere della Sera Roberto Saviano: da undicesimo passa nono.

Giornalisti social, la top 15