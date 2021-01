Giornalisti social: Scanzi fa 10 volte Travaglio. Lorenzo Tosa batte Mentana

Giornalisti più social, la classifica di dicembre: Scanzi sempre sul podio, seguito da Tosa

Nella Top 15 di dicembre dei giornalisti italiani sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee, Andrea Scanzi per il nono mese consecutivo domina la classifica. Il giornalista del Fatto Quotidiano con 7,9 milioni di interazioni, su di 100mila rispetto al mese di novembre, continua a staccare nettamente dal suo direttore Marco Travaglio, che per il mese di dicembre è a quota 796 mila interazioni. Tutti di Scanzi anche i dieci Best Performing Post del mese, ossia i post più popolari per numero di interazioni.

Lorenzo Tosa, come già da agosto, continua a difendere il secondo posto con 2,7 mln di interazioni. Blogger (creatore di Generazione Agile) e giornalista, tra i collaboratori di TPI e The Post Internazionale, e in Francia di Radici, di recente ha pubblicato per Mondadori il suo primo libro Un passo dopo l’altro. Viaggio nell’Italia che resiste nonostante tutto, e da anni si occupa di comunicazione politica e social come consulente, copywriter e addetto stampa. Indiscutibilmente in pole position nelle classifiche social, Tosa al momento attuale risulta essere tra i più seguiti sulle diverse piattaforme, da Facebook (il suo è il terzo profilo personale più seguito in Italia) a Instagram, dove si contano 63 mila follower.

Dopo Tosa, ancora in 3° posizione Enrico Mentana con 2 mln di interazioni. Quarto è Nicola Porro, il vice direttore del Giornale, che replica le 1,8 mln di interazioni del mese precedente. Balzo importante per la giornalista del Fatto Quotidiano e TPI Selvaggia Lucarelli che da 684mila interazioni passa a 1,2 milioni, salendo dal decimo al quinto posto della classifica e riconquistando la posizione dello scorso agosto.

Giornalisti social, la Top 15