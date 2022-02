Giulia De Lellis, chiamata da Maria De Filippi: condurrà Ultima Fermata

Giulia De Lellis, Maria De Filippi la chiama a Canale 5: condurrà Ultima Fermata

Giulia De Lellis è stata assoldata per condurre “Ultima Fermata”. Prodotto dalla leggendaria Maria De Filippi, il programma andrà in onda la prossima primavera. Ma di che cosa si tratta esattamente? L’idea è stata partorita dalla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, che in passato ha lanciato già programmi vincenti. In “Ultima fermata”, secondo le indiscrezioni di Chi, condotta da Alfonso Signorini, Giulia De Lellis potrebbe comparire come voce fuori campo.

Reduce dal complicato periodo a causa del Covid e ancora avvolta dai dubbi per quanto riguarda la nuova edizione di Love Island, Giulia De Lellis sarebbe pronta per una nuova ed intrigante avventura. Intanto, la regina dei social non rinuncia a migliorarsi e, come sottolinea ancora Chi, negli ultimi tempi si sarebbe messa sotto con lo studio.

La voglia di migliorarsi e spalancare nuove porte è tanta, motivo per il quale la ex gieffina ha scelto l’obiettivo ben preciso di migliorare il proprio inglese. Lingua che magari potrebbe tornare utile alla De Lellis per nuove avventure professionali.

