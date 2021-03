Giuseppe Saccà è il nuovo direttore Contenuti di 3zero2tv

GIUSEPPE SACCÀ ENTRA IN 3ZERO2TV COME DIRETTORE CONTENUTI AL FIANCO DELL’AD PIERO CRISPINO

Giuseppe Saccà è il nuovo direttore Contenuti della casa di produzione milanese 3zero2tv, società facente parte di Euro Media Group (EMG). L’Amministratore Delegato Piero Crispino ha annunciato la nomina di Giuseppe Saccà.

“L’arrivo di Giuseppe Saccà rappresenta un’importante chiave di volta nel piano di sviluppo e di crescita di 3zero2tv - dichiara Piero Crispino, AD e co-fondatore di 3zero2tv - La sua pluripremiata esperienza produttiva, le sue idee innovative e raffinate di racconto e la sua approfondita conoscenza del mercato audiovisivo, nazionale e internazionale, contribuiranno in maniera significativa a rafforzare la nostra capacità produttiva e accrescere l’originalità e l’innovazione dei nostri contenuti”.

Giuseppe Saccà a 3zero2tv: "Felice di affrontare questa nuova sfida professionale"

Giuseppe Saccà, produttore di film acclamati da critica e pubblico e pluripremiati come Favolacce, Hammamet, La terra dell’abbastanza e La tenerezza, si occuperà del potenziamento dell’area editoriale di 3zero2tv che, nei suoi 20 anni di storia, ha prodotto film, programmi e serie tv di grande successo a livello italiano ed internazionale, contribuendo a posizionare Milano come nuovo polo dell’audiovisivo italiano.

“Infrastrutture e contenuti sono i due driver fondamentali per le sfide che attendono nel prossimo futuro il settore audiovisivo e 3zero2tv, grazie al lavoro e alla visione di Piero Crispino, è una delle poche realtà italiane che ha saputo ottimizzare e valorizzare al meglio queste due componenti nel suo piano di sviluppo - spiega Giuseppe Saccà, Direttore Contenuti di 3zero2tv - Sono dunque veramente felice di affrontare questa nuova sfida professionale in una realtà dinamica e aperta al nuovo come 3zero2tv e ringrazio Piero Crispino ed EMG per questa straordinaria opportunità”.