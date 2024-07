Google e i giornali online, volume d’affari da 100 mln di euro nel 2023

La diffusione dell'editoria digitale? Google - Discover, Search e News - è una chiave fondamentale per arrivare al cuore dei lettori. "Nel 2023 in Italia si stima un volume di affari intorno ai 100 milioni di euro generato da Google Discover per gli editori digitali". Lo riporta notiziario.uspi.it secondo cui "le dinamiche dell’editoria non corrispondono più a quelle tradizionali: sono i nuovi sistemi di distribuzione online, il traffico di dati e di notizie, oltre ai ricavi pubblicitari a sostenere gli editori. Il carattere di dipendenza dell’Informazione Con Google Discover, le pagine di informazione viste aumentano ogni anno sempre di più, arrivando a 45 miliardi nel 2023".

Stando a questa analisi, "il 40% del traffico di un giornale online, infatti, passa da Google Discover, feed personalizzato di contenuti disponibile su mobile, fonte principale di traffico per moltissime testate. Il restante 60% si ripartisce tra Google News (30%) e Google Search (15%) e altre fonti, tra cui social, Bing e Firefox (15%)"

A proposito di Discover viene sottolineato che il tool di Google utilizza "l’Intelligenza Artificiale (IA) per creare un flusso costante e aggiornato di notizie per ogni fruitore, monitorando interessi e spostamenti in rete e fornendo articoli più adatti per un’esperienza personalizzata".

Un problema dell'informazione online è legato alla diffusione di contenuti di bassa qualità. In un post sul suo blog, Google faceva sapere che con l’aggiornamento “March 2024 Core & Spam Update” si sarebbe ridotto il 40% del traffico dei contenuti di bassa qualità e non originali. Nel 2023, c'era stato un aumento esponenziale dei siti clickbait o di domini scaduti e poi riacquistati per produrre notizie facili e di scarsa qualità. "Nonostante le contromisure di Google, in uno studio di Press Gazette e Sistrix condotto su 70 media internazionali, sono circa la metà gli editori che hanno registrato una forte diminuzione di visibilità “post Core & Spam Update”. Una riduzione drastica, anche fino al 70% di traffico dati", l'analisi di notiziario.uspi.it.