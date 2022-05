Google Russia in bancarotta, sequestrato il conto della filiale sovietica

Google Russia in bancarotta, le autorità di Putin sequestrano il conto bancario. Ma il Big Tech continuerà a fornire servizi gratuiti

Google Russia verso la bancarotta. La filiale russa del colosso del Big Tech ha annunciato di stare per fallire. La società chiude gli uffici in Russia e il suo conto bancario è già stato sequestrato dalle autorità. "Il sequestro di un conto bancario di Google Russia ha reso impossibile il funzionamento del nostro ufficio russo, incluso il mantenimento di dipendenti e salari in Russia, il pagamento di fornitori e appaltatori e l'adempimento di altri obblighi finanziari", ha affermato il portavoce di Google citato dall'agenzia ucraina Unian.

Google Russia in bancarotta, ma continuerà a fornire i suoi servizi gratuiti

Nonostante la bancarotta, Google ha promesso che continuerà a fornire agli utenti russi l'opportunità di usare i suoi servizi gratuiti: la ricerca online, YouTube, Gmail, Maps e Google Play. L'invasione russa dell'Ucraina ha messo sotto pressione molte società. Il 21 aprile un tribunale di Mosca ha multato Google per 11 milioni di rubli (oltre 126mila euro al cambio dell'epoca) per non aver rimosso contenuti proibiti sulla guerra. La società non ha mai pagato questa sanzione andando incontro a un ulteriore aumento della cifra per la mora.

Questi ritardi hanno portato le autorità russe a procedere con la chiusura dei conti, dopo un primo sequestro precedente del valore di 1 miliardo di rubli. Il blocco totale dei conti ha concretizzato la decisione di Google di dichiarare la bancarotta.

