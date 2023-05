Google sfida ChatGpt Microsoft, intelligenza artificiale nel motore di ricerca

Google e il nuovo motore di ricerca con l'IA: ecco cosa cambia

L'intelligenza artificiale è ormai un fenomeno inarrestabile. Lo hanno capito bene soprattutto i colossi del web, per questo Google ha deciso di provare a colmare il ritardo nei confronti di Microsoft e ha annunciato una nuova versione del suo motore di ricerca. Sarà alimentato interamente dall'intelligenza artificiale per competere con Bing di Microsoft, nel tentativo di recuperare il terreno perduto nella corsa alla diffusione dell’intelligenza artificiale generativa dopo il lancio sei mesi fa di ChatGPT di OpenAI (sostenuta da Microsoft).

"Con l’intelligenza artificiale generativa, stiamo compiendo il passo successivo con un approccio coraggioso e responsabile", ha dichiarato Sundar Pichai, amministratore delegato di Google. In occasione della sua conferenza annuale per gli sviluppatori, Google ha annunciato che offrirà a milioni di utenti una funzione di ricerca che includerà riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale per le query simili a quelli forniti da chatbot come ChatGPT. La funzione di ricerca sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti attraverso un sistema di lista d’attesa.