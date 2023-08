Google, svelati per la prima volta bilanci segreti. Quanto guadagna in Italia

Google, oltre 1 mld di ricavi nel 2022

Google ha incassato in Italia oltre un miliardo di euro nel 2023. Ce lo si poteva aspettare che un colosso del genere raccogliesse cifre di un certo tipo, ma ora c’è l’ufficialità. Dai bilanci di Google Italy srl e di Google cloud Italy srl risulta, infatti, che il numero uno del Big Tech ha incassato, nel dettaglio, 825 milioni di euro da rivendita pubblicitaria, e 213 milioni di euro per servizi di cloud.

Questi dati provano l’effetto di accertamenti dell’agenzia delle entrate e di pesanti sanzioni per il processo di emersione dei reali conti. Infatti, Google, solo nel 2015, aveva dichiarato “solo” 65 milioni di euro di ricavi. A livello di tasse, invece, Google ha versato 8,87 milioni in tasse e imposte con Google Italy nel 2022 e 1,9 milioni di euro con Google cloud Italy, per un totale di 10,77 milioni di euro a fronte, come abbiamo detto, di ricavi totali pari a 1,038 miliardi di euro (tasse e imposte, quindi, pari all’1% dei ricavi).

Come riporta ItaliaOggi, non si tratta di cifre di poco conto. Infatti, prendendo come esempio il gruppo Mediaset, il Biscione in Italia nel 2022 ha versato 21,8 milioni di euro di tasse a fronte di ricavi per 2,8 miliardi di euro (tasse e imposte pari allo 0,7% dei ricavi). In proporzione, quindi, ha pagato meno di Google.