Grandi rosicate in Rai per il defenestramento di Aprile e Bottura

Rai, l'ex presidente Foa nuova star di Radio Uno. La sinistra dà il via alla protesta

La notizia che Marcello Foa, ex Presidente Rai ai tempi del governo giallo – verde tornerà in Azienda non ha fatto in tempo a divenire nota che già è partito il riflesso patellare. Qualche settimana prima vi erano state addirittura proteste sui social per il mancato rinnovo del programma su Rai Radio 1 di Luca Bottura e Marianna Aprile, peraltro giunti regolarmente a fine contratto.

Subito Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd, il MinCulPop rosso, era intervenuto: "Ecco la new entry nella Rai meloniana: Marcello Foa ex presidente della Rai, negazionista della crisi climatica a cui la destra affida la mattina di Radio Uno. Questa Rai di governo apre i microfoni a chi insulta il capo dello Stato e caccia via chi non la pensa come loro". Come se quando governava la sinistra non ci fosse stata terra bruciata intorno alla Rai.