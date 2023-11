GroupM Nexus, Magnaghi nominato Managing director al posto di Giovanna Loi

Marco Magnaghi alla guida di GroupM Nexus

Marco Magnaghi è il nuovo Managing director di GroupM Nexus. Magnaghi gestirà l’intera struttura riportando a Massimo Beduschi, CEO & Chairman di GroupM Italy. In precedenza, come scrive Engage, Magnaghi era Chief Digital Officer di Wavemaker Italy.

“Voglio congratularmi con Marco per questo nuovo importante traguardo raggiunto", ha commentato Beduschi. "Sono fermamente convinto che l’expertise maturata in questi anni all’interno di Wavemaker, a diretto contatto con il business, possa portare un contributo di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita del nostro network. Ci tengo, inoltre, a ringraziare Giovanna Loi per il grande lavoro svolto in questi anni, per la sua costante dedizione e preziosa collaborazione nella creazione e nello sviluppo di un team digital precursore di quelle che sarebbero state, e che sono tuttora, le linee guida internazionali di GroupM in ambito digitale. A lei un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza professionale”.

Giovanna Loi, come scrive Engage, ha infatti recentemente lasciato il suo incarico di Chief Digital Officer presso GroupM Italy, ruolo in cui guidava la struttura di cui ora è a capo Magnaghi, per passare in Costa Crociere con il ruolo di Vice President Global.

“Sono molto contento per questa nuova sfida che il Gruppo mi offre. Eredito da Giovanna un team incredibile che saprà interpretare al meglio i rapidi cambiamenti che stanno attraversando la nostra industry, per offrire ai clienti delle nostre agenzie il supporto più avanzato”, ha dichiarato Marco Magnaghi.