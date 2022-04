Heineken Silver Metabar, primo bar dal metaverso ai Caselli Daziari di Milano

Heineken ha inaugurato il primo Metabar al mondo

Un temporary bar dove il confine tra reale e metaverso è senza soluzione di continuità. Questa installazione avveniristica è stata ideata per proseguire il percorso di lancio della nuova Heineken Silver iniziato a marzo di quest’anno. Presentata prima su Decentraland, in forma virtuale, con una conferenza stampa fuori dagli schemi, l’ultima nata di casa Heineken è ora finalmente disponibile nel mondo reale. Per presentarla al meglio, Heineken ha deciso di creare un mondo tutto Silver dove sarà possibile vivere un’esperienza digitale unica ed immersiva. Il Metabar, dal 7 al 10 aprile, ha ospitato ogni giorno momenti di intrattenimento legati al mondo della musica, dell’arte e dell’innovazione.

“Questa installazione, così come l’aver lanciato la nuova Heineken Silver nel metaverso, riflette l’approccio innovativo e distintivo del brand” ha commentato Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia. “Lo spirito pionieristico che ci contraddistingue è ciò che ci ha spinto a far vivere al prodotto e ai consumatori un viaggio tra virtuale e reale. Siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un’installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni. Abbiamo voluto regalare un’esperienza coinvolgente, fresca ed emozionante, con il tono scherzoso e ironico che ci caratterizza per ricordare a tutti che non c’è nulla di meglio che gustarsi una birra vera in compagnia.”

Il Metabar è un progetto unico nel suo genere, dove ogni singolo elemento è stato concepito per dare l’illusione di entrare nel metaverso. Si comincia dall’esterno, grazie alla presenza di un buttafuori avatar che consente l’accesso al locale. Si prosegue poi con una postazione DJ che ospiterà dal vivo importanti personaggi del panorama musicale nazionale e internazionale, mostrandoli in contemporanea nella loro versione avatar. Parte dello spazio interno è allestito con schermi che trasmettono dirette dal metaverso o specchi che trasformano gli abiti di chi ci si riflette. Ci saranno anche ologrammi dietro al bancone, barman avatar, menu digitali e app per scegliere la musica a seconda del mood della serata, una stanza dedicata a Decentraland e pareti ispirate al design sviluppato per Heineken® dall’artista J.Demsky. Questo progetto è stato creato in collaborazione con Publicis Italia.

Innovazione per Heineken significa anche interpretare i territori vicini al brand, come musica e intrattenimento, che saranno protagonisti dell’installazione con un palinsesto variegato di incontri a tema. Ogni giorno dalle 20 il Metabar ha ospitato DJ, artisti, opinion leader e ospiti (anche) in formato avatar per far vivere a chiunque vi entri un’esperienza unica.

La vera protagonista del Metabar, finalmente in forma reale, è la nuova Heineken Silver, lager dal gusto extra-rinfrescante, pensata per andare incontro alle esigenze di chi cerca un profilo gustativo più accessibile. Realizzata con gli stessi ingredienti naturali di qualità della Heineken Original, Silver viene prodotta utilizzando un processo di lagerizzazione in ghiaccio a -1°C che, insieme ad una ricetta appositamente sviluppata, le conferisce un retrogusto meno amaro e più accessibile a tutti.

Gli ospiti che hanno popolato il Metabar

7 aprile - opening solo su invito con il pianista, compositore e produttore Dardust; opening DJ set con Silvie Loto e a seguire Jamie Jones, la cui performance è stata seguita anche in diretta streaming sulla pagina YouTube di Heineken.

8 aprile ore 20: La Pina, Diego e la Vale di Radio Deejay; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire Brina Knauss.

9 aprile ore 20: talk con il comico Valerio Lundini e Marco Cartasegna, fondatore di Torcha; opening Dj set Angelica D'amore e a seguire Manuelito Hell Raton.

10 aprile ore 20: talk con l’artista NFT Alessandro Malossi e Marco Cartasegna, fondatore di Torcha; opening DJ set Simone De Kunovich e a seguire Chloe Caillet.

