Ho Mobile, Vodafone: i dati di 2,5 milioni di utenti in vendita sul dark web?

Ho Mobile, i dati dei clienti sono stati rubati?

I dati di 2,5 milioni di utenti Ho Mobile, appartenente al gruppo Vodafone, sono stati messi in vendita sul dark web: questo è quanto ha affermato il sito di sicurezza informatica Bank Security lunedì sera. Ma Ho Mobile sostiene di non aver riscontrato segnali di furto o di un accesso illecito ai propri sistemi.

Nel data base che forse in vendita sul dark web, sarebbero presenti informazioni personali che consentirebbero di risalire ai dati personali degli utenti Ho Mobile: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza e codice ICCID della scheda telefonica.

Interpellato dal Corriere della sera, però, Ho Mobile ha dichiarato di non averen”evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici che abbiano messo a repentaglio i dati della customer base. Abbiamo avviato in collaborazione con le autorità investigative le indagini per ulteriori approfondimenti”.

Insomma, la situazione è incerta e i clienti Ho Mobile per ora non possono fare altro che seguire gli aggiornamenti. Se comunque Ho e Vodafone dovessero riscontrare anomalie, sarebbero costrette a dichiararlo al Garante per la privacy, quindi i clienti lo verrebbero a sapere al più presto.