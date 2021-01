Hotel Eufemia: l'albergo dei tradimenti spopola sui social GUARDA IL VIDEO

Hotel Eufemia: l'albergo dei tradimenti ha acquistato una popolarità imprevista sui social network. Fioccano gli scherzi telefonici alla struttura

In queste ore l'Hotel Eufemia di Palermo ha ottenuto una visibilità imprevista. Tutto nasce da un video che spopola nelle chat e sui social network in cui un marito riprende la moglie mentre lo tradisce con l'amante. La donna è ovviamente spiazzata dall'essere scoperta mentre il compagno tradito è ben felice di mostrare al mondo il comportamento di lei.

Per l'albergo dell'Isola delle Femmine il video ha rappresentato una pubblicità inaspettata. Su Tripadvisor sono spuntate numerose recensioni a 5 stelle ma non sempre tanto clamore ha un esito positivo.

Hotel Eufemia: troppa pubblicità e scherzi telefonici

Un dipendente dell'Hotel Eufemia ha confermato a PalermoLive che la linea telefonica della struttura è stata subissata di chiamate in questi giorni. In tanti vogliono prenotare per le vacanze, più per spirito d'imitazione del protagonista del video che per un vero interesse nei confronti della struttura e attirati dall'idea di poter tradire il proprio compagno/a senza farsi scoprire. Tra le numerose telefonate si segnalano però anche scherzi telefonici e prese in giro nei confronti dell'Hotel Eufemia e della sua gestione.

