Il blackout Crowdstrike ha provocato danni finanziari per 5,4 miliardi. E i più colpiti... Le stime

Blackout Crowdstrike ha provocato danni finanziari per miliardi di dollari

L’aggiornamento difettoso del software di sicurezza di Crowdstrike che la scorsa settimana ha causato il crash dei computer alimentati dal sistema operativo Windows di Microsoft? "Ha provocato danni per miliardi di dollari. E a pagare saranno soprattutto le compagnie di assicurazioni", scrive corrierecomunicazioni.it.

Blackout Crowdstrike, i settori più colpiti. Le stime

Secondo questa ricostruzione "a fare un calcolo dei danni è Parametrix che ha stimato l’impatto sulle aziende americane Fortune 500 (escludendo Microsoft): l’impatto finanziario sarebbe di circa 5,4 miliardi di dollari. Calcolando che le polizze assicurative informatiche coprono fra il 10 e il 20% dei danni secondo Parametrix la perdita ammonta in media a 44 milioni di dollari, ma si va dai 6 milioni per le aziende manifatturiere ai 143 milioni di dollari per le compagnie aeree. Il settore sanitario il più colpito con perdite per 1,9 miliardi, poi le banche a 1,1 miliardi e le compagnie aeree con 860 milioni".

Jonathan Hatzor, co-fondatore e ceo di Parametrix ha spiegato: “La nostra analisi sul blackout di Crowdstrike mostra non solo l’entità possibile di un evento di perdita informatica sistemica, ma anche i suoi limiti. Ci dice di più sui modi in cui gli assicuratori possono diversificare i loro portafogli di rischio informatico per minimizzare i potenziali impatti del rischio informatico sistemico”.