Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino su La7 a Coffe Break

La7, il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino ospite a Coffe Break

Alla vigilia de La Piazza (leggi qui il programma completo), il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà ospite a Coffe Break, lo spazio mattutino di La7 per l'approfondimento e l'attualità condotto in studio da Andrea Pancani in onda alle 9,30.

L'edizione 2022 de La Piazza è la quinta nella storia di questo ormai tradizionale appuntamento, di cui Perrino è ideatore e organizzatore, che rilancia il dibattito politico dopo la (breve) pausa dell'estate. Quest'anno, poi, la sua rilevanza è ancora più centrale, vista l'imminenza delle elezioni del 25 settembre.