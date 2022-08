Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino su La7 a L'aria che tira

Angelo Maria Perino sarà ospite a L'aria che tira in onda su La7 alle 11 per fare un bilancio de La Piazza 2022 (e del post La Piazza), la kermesse di Ceglie Messapica ideata e condotta dal direttore di Affaritaliani.it giunta quest'anno alla quinta edizione e che ha ospitato numerosi big del mondo politico (da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Michele Emiliano, Francesco Boccia per fare qualche nome).