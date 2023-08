Il Giornale, conti da incubo: persi 12 mln nel 2022. Angelucci punta al taglio dei costi

Il Giornale, crollano le entrate ma salgono i costi: conti da incubo

Il Giornale chiude il 2022 con un profondo rosso. Nell’ultimo bilancio sotto la guida della famiglia Berlusconi, la quale ha venduto ormai in primavera il 70% della società ad Antonio Angelucci, la testata registra perdite per 12,2 milioni di euro. Conti in rosso, questi, che non accennano a migliorare. Infatti, nel 2021 la perdita era di circa 8,1 milioni. A rivelarlo è un articolo di ItaliaOggi.

I ricavi complessivi ammontano a 18,3 milioni, sotto del 7,5% sul 2021. La causa è principalmente dovuta al calo delle vendite del quotidiano e ai minori ricavi di vendita di prodotti collaterali. Problemi che però non riguardano la raccolta pubblicitaria che, invece, è rimasta stabile.

Nel dettaglio, il Giornale è passato dalle 37.700 copie medie diffuse giornalmente nel 2021 alle 31.100 copie del 2022 perdendo circa il 17,6%. I ricavi dalle vendite in edicola calano a 10,6 milioni di euro (-17,6%), quelli pubblicitari si attestano a 4,3 milioni (come nel 2021), le vendite di prodotti collaterali portano a casa solo 209 mila euro (-56,3%), gli abbonamenti hanno ricavi per 322 mila euro (-15,2%).