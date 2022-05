Il Mattino, Monga lascia la direzione: è il nuovo vicedirettore della Stampa

Il Mattino, il direttore Federico Monga saluta la redazione: ad aspettarlo la poltrona di vicedirettore a La Stampa

Monga torna a Torino. Dopo dodici anni, il direttore del Mattino Federico Monga lascia il giornale di Caltagirone per tornare alla Stampa, nel ruolo di vicedirettore. A comunicarlo è lo stesso giornalista, il quale ha avvisato alle 20.30 del 4 maggio il comitato di redazione, l’ufficio centrale e ai capi dei settori, aggiungendo che non conosce ancora i tempi dell’operazione.

Monga arrivò al quotidiano napoletano proprio dalla Stampa l’8 luglio del 2010, assunto con il grado di vicedirettore, scelto dell’allora direttore del Mattino Virman Cusenza dopo la chiusura dello stato di crisi del 2009. Il primo giugno del 2018 diventa direttore dopo l’improvviso licenziamento in tronco di Alessandro Barbano deciso dell’editore Francesco Gaetano Caltagirone.

Ebbene, per uno strano scherzo del destino, ora il direttore se ne va via proprio il giorno dopo avere firmato un nuovo stato di crisi. Alla Stampa, Monga troverà un vertice affollato: con il direttore Massimo Giannini ci sono il vicario Andrea Malaguti e i vice Flavio Corazza, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Righi e Marco Zatterin.

Riguardo al successore di Federico Monga alla direzione del Mattino, per ora, non ci sono ancora notizie. Al Messaggero, altro giornale di Caltagirone da cui ha già attinto (Cusenza e Barbano), danno in corsa quattro nomi: i vicedirettori Guido Boffo e Alvaro Moretti, Barbara Jerkov, a lungo responsabile del Politico del Messaggero e ora capo di All news, il settore che coordina il cartaceo e il web, e il direttore del free press di Leggo, Davide Desario.

