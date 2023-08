Fuortes soprintendente del teatro San Carlo. Nomina del ministro Sangiuliano

Lirica, il ministro Sangiuliano nomina Carlo Fuortes sovraintendente al teatro San Carlo

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha accolto la proposta, deliberata a maggioranza con l'astensione di un solo componente (il rappresentante della Regione Campania, ndr) del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, presieduto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e ha nominato nuovo sovrintendente l'ex ad della Rai Carlo Fuortes. L'incarico durerà fino all'aprile 2025, contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ed è rinnovabile. "Mi congratulo per l'indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un'eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene", scrive in una nota Sangiuliano. La nomina pone un punto nella questione aperta dalla recente norma che equipara i top manager di istituzioni pubbliche stranieri agli italiani, imponendo 70 anni come limite per assolvere il ruolo. Per questo Stephane Lissner, ex sovrintendente del Massimo napoletano, ha dovuto lasciare l'incarico appena rinnovato. Il CdI aveva indicato Fuortes meno di una settimana fa.