Ilaria D'Amico torna in tv, pronto un nuovo talk show su Rai2

Ilaria D'Amico verso un nuovo talk-show su Rai2

Ilaria D’Amico verso il ritorno in tv. Dove? Ebbene, la giornalista sportiva e conduttrice, lontana dalle telecamere da ormai un paio d’anni, starebbe per fare il suo ritorno in televisione con un talk-show in onda in prima serata su Rai2.

