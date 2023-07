In crescita la pubblicità online (+6,3%). Boom di investimenti su smartphone

Pubblicità, crescono gli investimenti a maggio (2,1%)

Crescono gli investimenti pubblicitari. A maggio, dopo il +2,2% registrato ad aprile, gli investimenti rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet registrano un trend positivo (+2,1%) portando la crescita dei primi cinque mesi dell’anno al +6,3%.

“Maggio conferma il momento positivo del mercato digital in Italia registrando, per il quinto mese consecutivo, una performance in crescita rispetto all’anno precedente - dichiara il Presidente FCP-Assointernet Simone Branca -. L’inizio del 2023 è stato caratterizzato da un andamento in costante progressione grazie a un approccio dinamico e proattivo da parte dell’intera Industry. In questo quadro complessivamente positivo da evidenziare i risultati della componente video che rappresenta uno degli asset trainanti del settore.”