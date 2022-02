Informazione economico-finanziaria: Affaritaliani al top per brand awareness

Gli stakeholder del settore premiano un'informazione "precisa, completa e autorevole"

La ricerca commissionata da Economy sui media economico-finanziari premia Affaritaliani: nella classifica della notorietà tra gli stakeholder del settore, le due testate sono appaiate al secondo posto, dietro solo a Il Sole 24 Ore e davanti a Milano Finanza e Finanza Online.

L’indagine è stata commissionata dalla testata di Sergio Luciano alla Gpf, una delle più celebri griffe di ricerca sociale in Italia, fondata da Giampaolo Fabris, padre della sociologia dei consumi, e oggi guidata da Luca Morvilli.

Il suo studio ha preso in esame le esigenze di un campione di 300 fruitori regolari d'informazione economica, tra imprenditori, dirigenti/a.d. di Pmi e professionisti della consulenza economica, evidenziando come le principali richieste siano “approfondimento, chiarezza e comprensione delle opportunità di investimento, sulla base di un'informazione che dev'essere soprattutto precisa, completa e autorevole, in grado di fornire insight e di raggiungerci con velocità e immediatezza. L'analisi a supporto della notizia costituisce l'elemento fondamentale nella fruizione d'informazioni economiche secondo 7 intervistati su 10, con un quarto del campione che la considera assolutamente prioritaria”, scrive Economy.

Caratteristiche che gli stakeholder del settore ritrovano in Affaritaliani che, appunto, si classifica al secondo posto per notorietà, a pari merito con la rivista committente.