Instagram, al via "Prenditi una pausa": gestire al meglio il tempo sull'app

Instagram, arriva la funziona "Prenditi una pausa" per gestire e decidere quanto tempo passare sul social network

Parte oggi alle 18 il rollout in Italia della nuova funzione di Instagram “Prenditi una pausa”, che permetterà di decidere quanto tempo trascorrere su Instagram e di avere maggiore controllo e consapevolezza nell’utilizzo dell’app.

Instagram, “Prenditi una pausa”: come attivarlo

Per attivarla è sufficiente accedere a: “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività”, selezionare "Imposta promemoria pause" e programmare un promemoria che ti ricorderà di fare una pausa da Instagram dopo un po’ di tempo che navighi sulla piattaforma.

Inoltre, per far sì che tutti gli utenti siano a conoscenza di questa nuova funzione, verrà mostrata una notifica che suggerisce di attivare il promemoria. Dai test effettuati fino ad ora nei Paesi in cui la funzionalità è già attiva è emerso che, una volta impostato il promemoria, oltre il 90% degli adolescenti lo rispetta.

Instagram, "Prenditi una pausa": come funziona

Con "Prenditi una pausa" è stato aggiunto un ulteriore strumento a quelli che Instagram già offre per la gestione del tempo. Tra questi, il "Promemoria giornaliero", che consente alle persone di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere su Instagram durante la giornata e le avvisa quando hanno raggiunto il limite deciso, con anche la possibilità di disattivare le notifiche di Instagram per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo.

“Prenditi una pausa” è quindi solo l’ultima di una serie di funzionalità a cui Instagram ha lavorato per rendere il social network un luogo sempre più sicuro per tutti, soprattutto per i più giovani. Ecco le principali già attive.

