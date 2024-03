Intimissimi, spot spettacolare, tra lingerie e panorami siciliani. Foto-Video

Intimissimi: al via il nuovo spot per la lingerie girato in Sicilia

Lo spot pubblicitario, online sui social di Intimissimi, vede le modelle protagoniste della campagna indossare i capi di una collezione, spiega Intimissimi, “caratterizzata da materiali pregiati e design accattivanti”, per celebrare “l’arte e la bellezza della lingerie italiana”. Presto andrà on air in televisione.

Campagna pubblicitaria della collezione ambientata in Sicilia (tra Noto e Ragusa Ibla), “catturando l’essenza e la vivacità del Bel Paese. Le immagini, che ritraggono paesaggi pittoreschi e la luce dorata del sole, trasmettono un’atmosfera di calore e serenità”, spiega sempre il brand.