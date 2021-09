iPhone 13 uscita: potrebbe arrivare a settembre e parlerà con i satelliti

iPhone 13 uscita: stado agli analisti Apple potrebbe riprendere il solito roll out presentandolo a settembre. Conferme sulla funzione satellitare

C'è grande attesa inorno ad iPhone 13, l'ultima generazione di smartphone Apple. L'anno scorso con iPhone 12 abbiamo visto l'introduzione della tripla fotocamera (solo modello Pro), del sensore LiDAR e del supporto al 5G per tutte le versioni. Con iPhone 13 ci sia aspetta invece il ritorno alla classica scadenza in termini di presentazioni e soprattutto di un nuovo sistema di collegamento satellitare.

iPhone 13 uscita: presentazione prevista a fine settembre

iPhone 12 è stato presentato con un certo ritardo rispetto alla tradizione a causa della pandemia di Covid-19 che ha provocato il blocco degli approvigionamenti di componenti. Con iPhone 13, nonostante la penuria di processori, si potrebbe tornare all'antico. Un report per gli investitori realizzato dal sito Wedbush prevede che iPhone 13 verrà sveltato ufficialmente nella terza settimana di settembre.

Il report conferma anche la presenza di una versione da 1 TB (il doppio del massimo di memoria offerto fino ad oggi) e il supporto alla tecnologia LiDAR, che misura lo spazio per realizzarne una mappa digitale in 3D, su tutti i modelli della serie. Si parla anche dell'integrazione delle chiamate satellitari. A livello di design invece non dovrebbero esserci grandi novità rispetto a iPhone 12.

iPhone 13 satellitare: le ultime indiscrezioni

Per quanto riguarda iPhone 13 satellitare sono arrivate sia conferme sia smentite. Il primo a parlarne è stato l'analista Ming-Chi Kuo, grande esperto di tutto ciò che riguarda il mondo Apple. Alcuni hanno smentito l'arrivo di questa funzione ma oggi Mark Gurman di Bloomberg avrebbe fornito maggiori rassicurazioni in merito alle chiamate satellitari nella sua newsletter Power On, sottolineando però che inizialmente saranno disponibili solo per alcuni mercati.

“Le funzioni di emergenza funzioneranno solo in aree prive di copertura cellulare e solo in mercati selezionati. - afferma l'analista - Apple prevede di implementare la propria serie di satelliti per trasmettere i dati ai dispositivi, ma è probabile che il piano sia lontano anni dal decollo. Alcuni mi hanno chiesto se queste nuove funzionalità significano che l’iPhone può essere utilizzato come telefono satellitare e avere la possibilità di effettuare chiamate in qualsiasi parte del mondo senza copertura cellulare. La risposta è un grande no. Questo non accadrà ora, l’anno prossimo o in qualsiasi momento nel prossimo futuro".

iPhone 13 satellitare permetterà quindi di chiamare e inviare messaggi solo in situazioni di emergenza e probabilmente le conversazioni saranno differenziate dalle altre tramite l'utilizzo del colore grigio, alternativo al verde per gli SMS e il blu per iMessage.