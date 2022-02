iPhone diventa un Pos, in arrivo l'aggiornamento: svolta in casa Apple

iPhone diventa Pos con un aggiornamento, in arrivo a breve la mossa che schiaccia i competitor

In futuro l'iPhone potrebbe permettere di accettare pagamenti con carta di credito diventando così un Pos a tutti gli effetti. Apple, secondo Bloomberg, starebbe lavorando ad un nuovo servizio che permetterà alle piccole attività e agli utenti di accettare pagamenti con carta di credito o debito direttamente dal melafonino, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

La testata spiega che la multinazionale di Cupertino lavora su questa funzionalità dal 2020, quando ha acquistato Mobeewave, società nota per avere sviluppato una tecnologia per smartphone che consente di accettare pagamenti avvicinando la carta di credito al telefono. Il sistema in questione sfrutta il sensore NFC (Near Field Communication) di iPhone, già usato da Apple per consentire di pagare nei negozi fisici con Apple Pay.

Apple ha rivoluzionato il settore dei pagamenti mobile con Apple Pay lanciato nel settembre 2014 prima in Usa e poi diffusosi in altri paesi tra cui l'Italia. Questa nuova funzionalità dell'iPhone potrebbe essere rilasciata con un aggiornamento software nei prossimi mesi, forse già con il prossimo iOS 15.4.

Leggi anche: