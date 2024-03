"Italo is magic", arrivano i nuovi spot sulle note dei Queen

Italo lancia la nuova campagna pubblicitaria con tre soggetti degli spot a partire da domenica 3 marzo. Il treno viaggia ancora sulle note dei Queen e del loro “A Kind of Magic”. Italo, contraddistinto dal suo colore rosso fiammante, attraversa località cult italiane: dal Colosseo di Roma al Duomo di Milano passando per il Ponte di Rialto di Venezia, passando anche per panorami green.

I filmati - su Rai e La7, in formati da 30 e 15 secondi - raccontano le strategia di Italo raccontata attraverso la voce dello speaker Pasquale Anselmo, in Italia noto come doppiatore di Nicolas Cage. I focus principali basati sull’offerta Extra Magic che permette di viaggiare con sconti fino all’80%, sulla tratta Milano – Roma con una frequenza di viaggi ogni 20 minuti nelle ore di punta, tariffe a partire da 19,90€ e sulle 900 partenze giornaliere.

La pubblicità realizzata in house da Italo, il media plan del centro media PHD. La produzione di Armosia. L’approdo in tv e radio (per questo canale con il formato da 15 secondi) degli spot sarà accompagnato parallelamente da maxi-spazi digitali e affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia.

“Siamo felici di tornare in campagna su radio e tv, proseguendo il percorso avviato nel 2022. Italo is magic ormai è un claim che ci contraddistingue, apprezzato dalla nostra community. Novità, offerte e servizi al centro degli spot che raccontano l’evoluzione costante di quanto offriamo ai nostri viaggiatori” dichiara Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo.