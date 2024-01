Khaby imbattibile, Ferragni seconda e Belen ultima. Influencer, la classifica

Khaby Lame, Chiara Ferragni e Fabrizio Romano. Ecco gli influencer italiani più seguiti su Instagram

Lo scandalo che ha visto protagonisti Chiara Ferragni e Balocco ha messo l’intera industria degli influencer sotto una luce più negativa. E sebbene questa categoria di intrattenitori sia molto seguita dagli italiani, in pochi conoscono l’effettiva classifica dei content creator con più seguaci in Italia su Instagram.

Il più seguito in assoluto è Khaby Lame, 23 anni, senegalese, naturalizzato italiano che, con 80 milioni di follower, è anche il più seguito del mondo su TikTok dopo aver superato il 23 giugno 2022 la precedente detentrice del primato, la ballerina statunitense Charli D'Amelio.

Segue la classifica, classificandosi al secondo posto, sempre su Instagram, Chiara Ferragni: rispetto a Khaby Lame, come scrive Repubblica, ha meno della metà dei follower, 29 milioni e mezzo in totale: 36 anni, imprenditrice, blogger, designer e modella nata a Cremona, è amministratrice delegata e fondatrice di “Tbs Crew Srl” e “Chiara Ferragni brand”, oltre che essere membro del cda di Tod’s.

Il terzo in classifica è Fabrizio Romano con 26 milioni e 300 mila follower: 30 anni, napoletano, è un giornalista sportivo specializzato in calcio mercato: nel 2022 la rivista statunitense Forbes l’ha inserito nella lista dei trenta giovani giornalisti più influenti d'Europa. Ha anche vinto il Globe Soccer Award come miglior giornalista sportivo dell'anno e grazie al suo grande seguito sui social media, diverse squadre professionistiche lo hanno spesso incluso nei video di presentazione dei propri calciatori.

Al quarto posto troviamo, invece, Gianluca Vacchi, 56 anni, bolognese, imprenditore, con un seguito di 22 milioni e 400 mila persone. Ha iniziato la sua carriera nelle imprese di famiglia e ha poi fondato un suo brand. Lo hanno reso noto, riporta Repubblica, i suoi balletti in ville sfarzose e scenari da favola.

Segue Michele Morrone, un profilo da 15 milioni e 900 mila follower: 31 anni attore, cantante, modello e stilista italiano. Ha ottenuto un riconoscimento internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 giorni.

Il sesto in classifica è Valentino Rossi, anche lui con 15 milioni e 900 mila follower (li sperano poche migliaia): “pilota da corsa con il numero 46”, come scrive lui stesso nel suo profilo, 44 anni, nove titoli mondiali di motociclismo, unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti: 125, 250, 500 e Moto Gp.

Il settimo, scrive Repubblica, con 14 milioni e 700 mila follower, è Federico Leonardo Lucia, il marito di Chiara Ferragni, noto con il suo pseudonimo Fedez: 34 anni, è un rapper, conduttore televisivo e radiofonico, produttore, e imprenditore della musica. All’ottavo posto troviamo Carlo Ancelotti con 13 milioni e 70o mila follower: 65 anni, è allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, oggi tecnico del Real Madrid.

Al nono posto c’è Mario Balotelli con 12 milioni e 300 mila follower: 34 anni, soprannominato Super Mario, è un calciatore, attaccante dell'Adana Demirspor. Con la nazionale italiana è diventato vicecampione d'Europa nel 2012. E infine al decimo posto ecco la seconda donna della classifica, Belén Rodríguez, 10 milioni e 600 mila follower: 40 anni, è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana.