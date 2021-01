Kristen Stewart è Lady D nel film "Spencer". La prima foto dal set

"Spencer", primo scatto dal set. Kristen Stewart diventa la principessa Diana

Le riprese del biopic "Spencer" sono iniziate. Il film del regista cileno Pablo Larrain, che sta girando tra Germania e Gran Bretagna, vedrà l'attrice della saga di Twilight, Kristen Stewart, nei panni di Lady D. Direttamente dal set arriva il primo scatto che ritrae la Stewart con cappello e veletta, costumi di scena, e lo sguardo rivolto altrove. Numerosi coloro che alla vista della foto hanno sottolineato la somiglianza "impressionante" tra l'attrice e la principessa Diana, capaci entrambe di esprimere "fragilità e forza allo stesso modo". "La sua sarà un'interpretazione stupefacente e intrigante allo stesso tempo" ha commentato il regista. Scritto da Steven Knight, sceneggiatore di Peaky Blinders, il film ha nel suo cast anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Il tema è il weekend di inizio anni Novanta in cui la principessa decide di lasciare Charles.

Le parole di Kristen Stewart

"Spencer è un tuffo nell’immagine emotiva su chi fosse Diana in un momento di svolta fondamentale nella sua vita", ha dichiarato Kristen Stewart. "È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di nascita: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a essere se stessa, mentre si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei".