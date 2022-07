La crisi di governo in tv: floppano Mentana e Maggioni. Emerge Brindisi

Crisi di governo, gli ascolti tv: la Rai non conquista il pubblico. Male Rete4 con Quarta Repubblica

Le dimissioni di Draghi hanno scandito il panorama televisivo di ieri, giovedì 14 luglio. Le reti hanno cominciato ad “agitarsi” già dal primo pomeriggio, con gli speciali del Tg1, del TgLa7, ma anche di “Quarta Repubblica” su Rete4, ed il monitoraggio attento delle all-news, SkyTg24, RaiNews e TgCom.

Il confronto si è protratto nei programmi dell’access prime time e, infine, in prima serata. Rai1 ha rinunciato alla replica di “Don Matteo” affidando il racconto della crisi di governo allo Speciale del Tg1 condotto dalla direttore Monica Maggioni. La trasmissione, aperta con Luigi Di Maio in collegamento, ospitando il commento di Matteo Renzi e avendo tra gli opinionisti Marco Damilano, Mario Sechi, Claudio Cerasa e Luigi Contu, e intervistando pure – tra gli altri – Lorenzo Fontana, Paolo Barelli, Enrico Borghi, si è fermata 1,226 milioni di spettatori e l’8,9% di share.

Crisi di governo? Gli italiani preferiscono la Tim Summer Hits

Un bilancio piuttosto magro. A trionfare, infatti, è stata la serata Rai2 con “Tim Summer Hits” a quota 1,389 milioni di spettatori e 11,8%, che conferma la difficoltà della rete a fare breccia in prima serata con l’approfondimento. Una fragilità che era emersa, in un passato anche recente, anche quando a condurre gli speciali era stato Bruno Vespa o Francesco Giorgino, celebre negli ultimi giorni per essere uscito dall’organico delle news della direttrice Maggioni. Diverso il discorso per La7 e Rete 4, in sfida dal pomeriggio.

Crisi di governo, gli ascolti tv: male Rete4 con Quarta Repubblica

In un contesto in cui su Rai1 il TG1 Edizione Straordinaria ha portato a casa il 9,8% di share, su Rete4 la versione speciale di “Quarta Repubblica”, condotta da Nicola Porro ha conseguito il 3,9% con il TgLa7 Speciale condotto dal “maratoneta” Enrico Mentana al 4,8%.