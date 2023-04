La gag tra Charlie Gnocchi e Fiorello: "Basta Rai, vieni a Rtl 102.5". Video

Charlie Gnocchi a Fiorello a "Viva Rai2!": non c’è storia con gli stipendi Rai

Siparietto comico di Charlie Gnocchi che ai microfoni di Viva Rai2, storico programma radiofonico di Fiorello, chiede al padrone di casa: “Vieni a Rtl 102.5, basta stare in Rai. Lorenzo lui viene…”. In questo caso, l’ex partecipante del Gf Vip si riferisce a Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5, che viene tirato in mezzo a sua insaputa.

Il problema però non si pone minimamente, Fiorello infatti risponde subito che non ne ha nessuna intenzione: “La Rai paga molto di più”. Allora Gnocchi molto incuriosito cerca di approfondire la questione - “Quanto ti dà la Rai?” - con il diretto interessato che bisbigliando rivela la cifra e lascia di stucco Charlie che conclude: “Lascia stare”, ridendo sotto i baffi in modo complice con il collega siciliano. Il video di questo scambio esilarante sono diventati virali, la stessa Rai lo ha diffuso sui propri social.