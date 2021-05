La Ragione, il nuovo quotidiano di Volpi-Fiorani diretto da Giacalone-Giuliani

Sarebbe "un convinto europeismo di area liberale e democratica" la linea editoriale del nuovo quotidiano La Ragione, fondato dall’ex patron dello Spezia Gabriele Volpi insieme a Gianpiero Fiorani. La notizia arriva da Dagospia, secondo cui il lancio ufficiale in edicola avverrà il 2 giugno.

Alla direzione Davide Giacalone e Fulvio Giuliani, quest’ultimo anche responsabile della comunicazione del gruppo. L’editore de La Ragione risulta l’omonima società cooperativa, della quale Giacalone è presidente. Il socio finanziatore sarebbe però la fondazione Stitching Social Sport che fa capo al gruppo imprenditoriale di Gabriele Volpi.

Volpi, scrive Dagospia, è un personaggio molto noto: "Il suo braccio destro è Gianpiero Fiorani, ex ad della Banca Popolare di Lodi e protagonista dello scandalo della tentata scalata ad Antonveneta, che nel 2005 lo portò sulle prime pagine dei giornali italiani con i famigerati furbetti del quartierino, vicenda che lo ha visto subire una condanna definitiva a tre anni e sei mesi.

Fiorani ha collaborato con Volpi nell' operazione di vendita dello Spezia, squadra di calcio di Serie A che ha concluso il campionato con la salvezza, guidata in panchina da Vincenzo Italiano.

Lo scorso febbraio si è definita la cessione della totalità delle quote societarie dalla holding Orlean Invest di Gabriele Volpi, al comando dello Spezia per 13 anni, a Robert Platek, 56 anni, finanziere americano, cofondatore e partner di Msd Capital, fondo di investimenti creato per gestire l' enorme patrimonio del tycoon dell' informatica Michael Dell".