La Stampa, il prezzo sale di 20 centesimi: pesano rincari di carta ed energia

La Stampa, il quotidiano aumenta i prezzi: ora in edicola a 1,70 euro a causa dei rincari energetici e delle materie prime

La Stampa aumenta di prezzo, ora in edicola costa 1,70 euro. Da oggi, lunedì 14 febbraio, il quotidiano diretto da Massimo Giannini, al posto del solito euro e 50 centesimi, ne costa ben 20 in più. A determinare l’aumento, il forte incremento del costo dell’energia, delle materie prime e della carta. “Sta aumentando in maniera esponenziale”, ha rimarcato il direttore del quotidiano di proprietà di Gedi, Massimo Giannini, rivolgendosi dalla prima pagina ai lettori.

“Tutto questo incide pesantemente sulla produzione e sulla distribuzione del vostro e nostro quotidiano, ha aggiunto, per poi proseguire: “dopo aver molto ragionato, da oggi abbiamo deciso di aumentare di 20 centesimi il prezzo della Stampa. É un piccolo sacrificio che vi chiediamo: serve a noi per mantenere i conti in ordine e a voi per poter contare ancora sulla qualità e la libertà dell’informazione che vi garantiamo ogni giorno. Siamo certi che capirete”, conclude il direttore.

La scorsa settimana, proprio sul tema rincari e rischi per la filiera si erano espressi Aie, Anes e Federazione Carta Grafica, richiedendo al Governo un intervento per affrontare l’impennata di costi che sta investendo il settore.

