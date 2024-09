La Vita in Diretta: Alberto Matano torna su Rai1 il 9 settembre

La Vita in Diretta, anticipazioni: Alberto Matano torna dirigere il pomeriggio di Rai1

La realtà quotidiana indagata attraverso lo sguardo attento e partecipe di Alberto Matano, alla sua sesta stagione alla guida de La Vita in diretta, che torna in onda, dopo la versione estiva, da lunedì 9 settembre alle 17.05, su Rai1. Una narrazione corale insieme agli inviati, “la voce e gli occhi dove tutto accade in tempo reale”, testimoni sul campo dei fatti di cronaca, delle storie di attualità e di pagine di servizio.

Un racconto dinamico e contemporaneo, arricchito dallo spazio del talk finale con il tavolo pop. Un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico che ne ha fatto la trasmissione leader del pomeriggio televisivo.